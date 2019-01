USAs sentralbanksjef vil se an utviklingen

utenriks

Sentralbanksjef Jerome Powell sa også at han ikke vil gå av hvis president Donald Trump ber om det, og tok dermed direkte opp enda en bekymring mange markedsanalytikere har hatt.

Powells uttalelser fredag kommer etter skarp nedgang på de amerikanske børsene de siste ukene. Sentralbanksjefen la vekt på sterke nøkkeltall, men pekte samtidig på at finansmarkedene er bekymret for at økonomien i USA og Kina mister fart.

Powell sa at sentralbanken i øyeblikket ikke har lagt klar noen rentebane.

– Vi skal være tålmodige og se hvordan økonomien utvikler seg, sa han.

Han sier imidlertid at sentralbanken er «klar til å endre policy kjapt og smidig» for å styrke økonomien.

