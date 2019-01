VG: 14 pågrepet i Marokko for å ha hyllet dobbeltdrapet

utenriks

VG har opplysningen fra en kilde med kjennskap til etterforskningen i Marokko.

Redaktør

Rettsprosessen mot fire av de 14 er i gang, og en person er allerede dømt til ett års fengsel eller en bot på 5.000 dirham, som tilsvarer omtrent 4.500 kroner.

En av de pågrepne er en redaktør for et lokalt nyhetsnettsted. Han skal både ha hyllet drapet og delt den omtalte drapsvideoen med andre journalister i en WhatsApp-gruppe. Fra før er det kjent at en doktorgradsstudent har hyllet drapene i Atlasfjellene.

– Bodde i området

En sveitsisk statsborger ble pågrepet i Marrakech før nyttår, mistenkte for å ha gitt opplæring til flere av mennene som er mistenkt for dobbeltdrapet. Den sveitsiske mannen er en av sju personer som ifølge en pressemelding fra marokkanske myndigheter torsdag ble fremstilt for en domstol i forbindelse med terroretterforskningen.

– Vi vet ennå ikke så mye om denne sveitseren, men han skal ha blitt muslim for tre år siden. Mannen bodde i samme område som de fire personene som først ble arrestert og siktet for dobbeltdrapene, sier en journalist i medieorganisasjonen Kech24 til Dagbladet.

Politiet utelukker ikke flere arrestasjoner i saken.

Fra før er det kjent at 15 personer er siktet for terrorisme i forbindelse med drapet i Atlasfjellene. Den norske og den danske kvinnen ble funnet drept i Marokko mandag 17. desember.