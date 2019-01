– Sveitser kommuniserte direkte med IS i Syria før dobbeltdrapet i Marokko

utenriks

Det opplyser den marokkanske etterforskningslederen Abdelhak Khiame i et lengre intervju med den sveitsiske avisen Tribune de Genève.

– Han var i kontakt med en IS-terrorist i Syria via meldingstjenesten Telegram. De to hadde møttes i Genève, sier han.

– Den sveitsiske mannen som er pågrepet, var ikke direkte involvert i drapene, men han kjente dem som utførte dem, sier etterretningslederen, ifølge NRK.

I intervjuet gir etterforskningslederen flere nye detaljer om spansk-sveitseren, som ifølge Dagbladet er identifisert som «K. Z.».

Blant annet sier han at «K. Z.» konverterte til islam i en moské i Petit-Saconnex, og at han ble «fullt ut radikalisert» allerede i 2014. Khiame opplyser at sveitseren har kalt seg både «Abu Yahia» og «Abdullah» etter at han konverterte, og at han før han dro til Marokko skal ha greid å radikalisere flere familiemedlemmer. Han skal også ha rekruttert ekstremister for IS i Sveits og England.

I Marokko skal han først ha forsøkt å komme inn på en koranskole sør i landet, før han så flyttet til Marrakech, byen der han møtte gateselgeren Abdessamad Ejjoud (25). Ejjoud er den antatte lederen for terrorcellen som sto bak de brutale drapene på norske Maren Ueland og danske Louisa Vesterager Jespersen før jul i fjor.

Sveitserens overordnede plan skal ha vært å rokke ved Marokkos stabilitet ved å orkestrere terrorangrep mot sikkerhetstjenestene og turister, ifølge Khiame.

«K. Z.» ble pågrepet først 29. desember. Han er ikke blant de tre som er mistenkt for å ha gjennomført selve drapene, men skal ifølge marokkansk politi ha gitt våpen- og teknologiopplæring til flere av dem.

