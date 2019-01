Flere skal være skutt ved bowlinghall i California

utenriks

Politiet rykket ut i 9-tiden norsk tid. De oppfordrer folk til å holde seg unna området.

Et vitne sa til Los Angeles Times at han hørte rundt fire skudd, og at det brøt ut et slagsmål i forkant av skytingen.

Ifølge vitnet ble to personer skutt, men dette er ikke bekreftet av politiet.

Omfanget av hendelsen er ikke kjent, og det har foreløpig ikke kommet meldinger om døde.

– Vi har fått meldinger om flere skudd og at flere personer er skutt, skriver politiet på Twitter.

Hendelsen skjedde ved Gable House bowlinghall i Torrance, om lag 30 kilometer utenfor Los Angeles.

