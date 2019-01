Offentliggjøringen av valgresultatet i Kongo utsettes

utenriks

– Det er ikke mulig å offentliggjøre resultatene på søndag. Vi gjør framskritt, men vi har ikke alt ennå, sier kommisjonens president Corneille Nangaa.

Noen dato for offentliggjøringen er ikke satt, utover at det skal skje «neste uke».

Presset mot kongolesiske myndigheter for å respektere velgernes ønsker, er stigende. Det kommer både fra det internasjonale samfunnet og fra den innflytelsesrike katolske kirken i landet.

– Kirken vet

Torsdag rykket den katolske kirken ut og hevdet de kjente valgresultatet.

Appellen fra kirken kom kort tid etter at valgkommisjonen antydet at diverse logistikkproblemer kunne føre til at kunngjøringen ble utsatt – noe som nå er blitt en realitet.

– Data som kirken har fra stemmetellere, peker klart på én av kandidatene som president, sier kirkens talsmann Donatien Nshole.

Kirken stilte med 40.000 valgobservatører, men landets lover forbyr alle unntatt valgkommisjonen å kunngjøre de offisielle resultatene.

USA frykter uro

USA har også sendt militærpersonell til området i frykt for sammenstøt når resultatene til slutt kunngjøres.

Om lag 80 personer fra forsvaret samt «egnet forsvarsmateriell» er sendt til Gabon for å sørge for sikkerheten til amerikanske borgere, ambassader og deres ansatte, skriver president Donald Trump i et brev til lederen for Representantenes hus, Nancy Pelosi.

Tre kandidater

Tre kandidater kjemper om å overta etter avtroppende president Joseph Kabila, inkludert Emmanuel Ramazani Shadary, som støttes av Kabila og representerer regjeringspartiet.

Valget har vært preget av utsettelser og uro. På valgdagen 30. desember ble fire personer drept da en opphisset folkemengde begynte å slåss med politiet. Blant de drepte var én politimann og én valgfunksjonær.

