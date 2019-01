Tjenestemann: USA har ingen tidsplan for tilbaketrekning fra Syria

utenriks

– Uttrekningen vil skje på en slik måte at vi og våre allierte opprettholder presset på IS hele veien, så vi ikke skaper et vakuum for terroristene, sa en høytstående tjenestemann i utenriksdepartementet fredag, ifølge Reuters.

Amerikanske styrker tilbakeerobrer fortsatt områder fra IS i Syria, understreket vedkommende.

Det er kun to uker siden Det hvite hus meddelte at USA vil trekke tilbake de 2.000 amerikanske soldatene som nå er i Syria. President Donald Trump uttalte at det ikke lenger var bruk for dem i landet.

Trump har måtte tåle mye kritikk for denne avgjørelsen, og forsvarsminister Jim Mattis og USAs utsending for kampen mot IS, Brett McGurk, gikk begge av som følge av kunngjøringen.

