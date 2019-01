USA sender styrker til Kongo i påvente av valgresultat

utenriks

Om lag 80 personer fra forsvaret samt «egnet forsvarsmateriell» er sendt til Gabon for å sikre sikkerheten til amerikanske borgere, ambassader og deres ansatte, skriver president Donald Trump i et brev til lederen for Representantenes hus Nancy Pelosi.

Mer personell kan sendes dersom det blir nødvendig, skriver Trump videre.

Presidentvalget i Kongo har vært preget av utsettelser og uro. På valgdagen 30. desember ble fire personer drept da en opphisset folkemengde begynte å slåss med politiet.

Tre kandidater kjemper om å overta etter avtroppende president Joseph Kabila, blant dem Emmanuel Ramazani Shadary, som støttes av Kabila og representerer regjeringspartiet.

(©NTB)