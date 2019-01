«A star is born» favoritt før Golden Globe-utdeling

utenriks

Den biografiske dramakomedien om USAs tidligere visepresident Dick Cheney, «Vice», har riktignok flest nominasjoner med seks.

Men i forkant av den 76. Golden Globe-utdelingen har det vært størst oppmerksomhet omkring dramamusikalen «A star is born», hvor Lady Gaga og Bradley Cooper spiller hovedrollene. Filmen har fem nominasjoner.

– Vi forventer at «A Star Is Born» skal stå igjen som vinneren og dermed befeste sin posisjon som Oscar-favoritt, skriver magasinet Variety i en forhåndsomtale.

– «A Star Is Born» har alt som skal til, inkludert stor kommersiell suksess og gode kritikker, sier medieanalytiker Paul Dergarabedian i selskapet Comscore.

Han varsler samtidig at utdelingen av Golden Globe-prisene, som de omkring 90 medlemmene av Hollywood Foreign Press Association står bak, er svært uforutsigbar.

– Årets nominasjoner i alle de viktigste kategoriene er svært fortjente, så alt kan skje, sier Dergarabedian.

Det antas at Alfonso Cuarons «Roma,» som handler om hans oppvekst i Mexico by på 1970-tallet, vil stikke av med prisen for beste utenlandske film. Cuaron er også nominert til prisen for beste regissør.

Det er skuespiller Sandra Oh og komiker Andy Samberg som leder årets utdeling.

(©NTB)