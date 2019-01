Nye demonstrasjoner mot Serbias president

utenriks

Flere tusen personer gikk lørdag gjennom Beograds gater da demonstrasjonene mot president Aleksandar Vucic ble gjenopptatt. Demonstrasjonene er den største utfordringen Vucic har stått overfor så langt. Demonstranten beskylder Vucic for å være autoritær og for å ha tatt kontroll over landets medier og bruke dem politisk mot sine motstandere.

Opposisjonen har kalt inn til demonstrasjonene etter at en opposisjonsleder vel banket opp før et politisk møte i november. Den tverrpolitisk paraplyorganisasjonen Allianse for Serbia (SZS) beskyldte angriperne for å støtte Vucics Serbias progressive parti, noe myndigheten avviser.

– Serbia er i ferd med å reise seg, hele byer reiser seg. Vi vil bli flere, sa skuespiller Branislav Trifunovic, som er en av bevegelsens ledere, til TV-stasjonen N1 lørdag.

Det var også flere hundre som demonstrerte i Kragujevac sør i landet og rundt 50 i byen Novi Sad.

