Brexitavstemningen satt til 15. januar

Kildene bekrefter ifølge BBC at avstemningen vil finne sted tirsdag neste uke. Den britiske regjeringen har tidligere opplyst at avstemningen vil bli holdt i løpet av neste uke, men uten å presisere hvilken dag.

Avstemningen skulle opprinnelig finne sted i desember, men ble utsatt da det ble klart at et flertall av de folkevalgte var innstilt på å stemme mot avtalen, som fastsetter rammene for Storbritannias uttreden av EU.

De britiske regjeringskildene insisterer ifølge BBC på at avstemningen ikke kommer til å bli utsatt igjen.

