Lederen for kuppforsøket i Gabon er pågrepet

utenriks

– Situasjonen er under kontroll, sier regjeringstalsmannen Guy-Bertrand Mapangou til nyhetsbyrået AFP.

Gislene som skal ha blitt holdt i lokalene til en statlig radiostasjon er nå løslatt, ifølge myndighetene.

Tidligere mandag forsøkte en gruppe offiserer å overta makten i det lille, oljerike landet. Det ble meldt om skyting i hovedstaden Libreville og stridsvogner som kjørte i gatene.

En militærtalsmann leste opp en erklæring på statlig radio om at det var dannet et nasjonalt gjenopprettingsråd.

En video som ble lagt ut på sosiale medier, viste tre soldater iført den grønne bereten til den gabonske hæren. Den ene leste opp en erklæring, mens de to andre sto bak med automatvåpen i hendene.

Tåregass

I erklæringen ble ungdom i Gabon bedt om å gjøre opprør. En gruppe ungdommer tente på en bil i en bydel i nærheten av radiobygningen, og de ble forsøkt stanset med tåregass av sikkerhetsstyrker som fortsatt var lojale mot regjeringen.

Regjeringstalsmann Guy-Bertrand Mapangou opplyste tidligere mandag at fire av fem soldater som tok seg inn i radiobygningen, er blitt pågrepet.

Den afrikanske union (AU) sier i en uttalelse at den fordømmer kuppforsøket på det sterkeste. Også den tidligere kolonimakten Frankrike understreker at Gabons grunnlov må overholdes.

Familiedynasti

Gabon har litt over 2 millioner innbyggere og har vært styrt av samme familie i 50 år. Ali Bongo har vært president siden 2009, da han tok over makten etter sin far Omar Bongo. Han var president fra 1967 til sin død i 2009.

I Norge fikk Omar Bongo en viss oppmerksomhet i 2001 da han ble omtalt som «Bongo fra Kongo» av daværende utenriksminister Thorbjørn Jagland. Gabon grenser til landet som vanligvis kalles Kongo-Brazzaville.

Ali Bongo har ikke vært i hjemlandet siden oktober, da han angivelig fikk slag mens han var på besøk i Saudi-Arabia. For tiden oppholder han seg i Marokko. I nyttårstalen, som var innspilt på forhånd, sa den 59 år gamle presidenten at han var på bedringens vei.