Saudiarabisk 18-åring har forlatt flyplasshotellet i Bangkok med FN

Myndighetene opplyste mandag at 18-åringen ville bli midlertidig sluppet inn i landet for å kunne møte FN, og hun har nå forlatt flyplassen sammen med FN-representanter.

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har vært i kontakt med Rahaf Mohammed al-Qunun for å finne ut om hun har krav på beskyttelse som flyktning.

Det ventes at UNHCR vil bruke mellom fem og sju dager på å undersøke al-Qununs sak.

Immigrasjonspolitiet i Thailand har publisert bilder av 18-åringen etter at hun forlot hotellet, og ifølge en melding på al-Qununs Twitter-konto har hun nå fått tilbake passet sitt.

Det er ikke kjent hvor i Bangkok hun skal oppholde seg.

Al-Qunun håper å få innvilget asyl i Australia og kom til Bangkok med et fly fra Kuwait lørdag. I intervjuer har hun sagt at hun risikerer å bli drept av mannlige slektninger i hjemlandet.

Immigrasjonsmyndighetene i Thailand har tidligere opplyst at al-Qunun måtte reise tilbake til Kuwait. Men på en pressekonferanse mandag ble det klart at denne beslutningen var endret.

– Thailand er smilets land. Vi vil ikke sende noen i døden, sa Surachate Hakparn, sjef for det thailandske immigrasjonspolitiet.

Faren på vei

Surachate Hakparn har tidligere beskrevet saken som et «familieproblem» og hevdet at al-Qunun manglet nødvendige dokumenter. Saudiarabiske myndigheter har opplyst at 18-åringen har rømt fra familien sin, ifølge politisjefen.

Faren hennes er på vei til Thailand og ventes å ankomme landet mandag kveld, opplyser Surachate. Thailandske myndigheter vil da se om 18-åringen ombestemmer seg og blir med faren tilbake til Midtøsten.

– Jeg forlater ikke hotellrommet før jeg får møte FNs høykommissær for flyktninger. Jeg ønsker asyl, sier al-Qunun i en video lagt ut på Twitter.

Støttespillere

I løpet av halvannen dag har 18-åringen fått flere titusen følgere på Twitter, hvor hun skriver om situasjonen på flyplassen. Menneskerettsorganisasjoner og blant andre Tysklands ambassadør i Thailand forsøker å bistå henne.

Al-Qunun sier hun har flyktet fra familien og at den har mishandlet henne både fysisk og psykisk. I tillegg har hun fortalt at hun har vendt seg bort fra islam og ikke lenger er religiøs, noe som er en svært alvorlig forbrytelse i Saudi-Arabia.

– Brøt thailandske lover

Abdullah al-Shuaibi, chargé d'affaires ved Saudi-Arabias ambassade i Thailand, nekter for at saudiarabiske myndigheter har bidratt til å stanse al-Qunun i Bangkok.

– Hun ble stanset av flyplassmyndighetene fordi hun brøt thailandske lover, sier al-Shuaibi til nyhetsnettstedet Sabq.

Saudi-Arabia har fått mye internasjonal kritikk de siste månedene etter at den regimekritiske journalisten Jamal Khashoggi ble drept inne på landets konsulat i Istanbul.

