20-åring tilstår datalekkasje i Tyskland

utenriks

20-åringen bor med sine foreldre og er fortsatt skoleelev. Han ble pågrepet søndag kveld etter at familiens leilighet i delstaten Hessen ble ransaket. Han har tilstått og fortalt at han handlet alene, opplyste en talsmann for påtalemyndighetens kontor i Frankfurt tirsdag.

– Han har sagt at han handlet alene da han på ulovlig vis fikk tak i informasjon og publiserte den, sier Georg Ungefuk.

Talsmannen legger til at påtalemyndigheten ikke har kunnet bevise at noen andre har vært involvert.

20-åringen ble løslatt dagen etter pågripelsen fordi påtalemyndigheten ikke tror det er fare for at han vil forsøke å stikke av. I forkant av pågripelsen skal 20-åringen ha forsøkt å ødelegge en datamaskin.

Å skaffe informasjon på ulovlig vis og være i besittelse av ulovlig innhentet informasjon kan straffes med opptil tre år u fengsel for voksne i Tyskland. Men på grunn av sin alder regnes 20-åringen etter tysk lovverk som ungdomsforbryter, og det er mulig at straffen kun vil bestå av en bot eller samfunnstjeneste.

Sint

Under ransakingen i familiens leilighet søndag kveld fant ikke politiet noen «indikasjoner på noe spesifikt politisk motiv», sa Ungefuk tirsdag.

20-åringen har forklart at han publiserte informasjonen fordi uttalelser fra ofrene hadde gjort ham sint, ifølge påtalemyndigheten. Han skal nå ha gitt uttrykk for at han angrer på det han har gjort.

Til sammen anslås det at rundt 1.000 mennesker er rammet, blant dem politikere fra alle partier i Forbundsdagen, med unntak av Alternativ for Tyskland (AfD). Også journalister og kjendiser er blant dem som har fått personlige opplysninger på avveie i saken.

Noen av opplysningene er hentet fra offentlig tilgjengelige kilder, og i de aller fleste tilfellene er det bare snakk om generelle kontaktopplysninger. Men opptil 60 av tilfellene dreier seg om mer omfattende personopplysninger.

Tysklands statsminister Angela Merkel skal ha fått sin epostadresse offentliggjort, samt et faksnummer og flere brev. Andre har opplevd å få telefonsvarer-beskjeder fra ektefeller og barn lekket.

Svake passord

Holger Münch, som leder det føderale kriminalpolitiet i Tyskland (BKA), sier 20-åringen ikke brukte ondsinnet programvare for å stjele informasjonen. Han brukte i stedet «hackingmetoder for å knekke passord», opplyser Münch.

Han legger til at svake passord som regel er hovedårsaken til at data havner på avveie.

Lenker til de rammede personenes opplysninger ble publisert daglig på Twitter i løpet av desember, omtrent som en adventskalender. Gjerningsmannen, som omtales som en selvlært dataentusiast, brukte ord som ironi og satire for å beskrive lekkasjen.

(©NTB)