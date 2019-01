Mueller mener Manafort delte informasjon med russer under Trumps valgkamp

utenriks

Anklagene mot den tidligere valgkampsjefen ble kjent tirsdag gjennom et rettsdokument forfattet av Manaforts egne advokater.

Dokumentet skulle ha vært delvis sladdet, men inneholdt en formateringsfeil som gjorde at informasjonen ble avslørt ved et uhell, skriver The New York Times.

Det kommer ikke fram i papirene om velgeropplysningene var offentlige eller interne, eller hva de ble brukt til. Anklagene åpner likevel muligheten for at Russland kan ha brukt innsideinformasjon fra Trumps valgkamp til å blande seg inn i valget, skriver nyhetsbyrået AP. Det er dessuten første gang påtalemyndigheten har anklaget Trumps valgkampsjef for å ha delt informasjon knyttet til valget, med sine russiske kontakter.

Ifølge dokumentet mener påtalemyndigheten at Manafort løy til etterforskerne om å ha delt informasjonen med Konstantin Kilimnik under valgkampen som endte med at Trump vant valget i 2016.

Kilimnik, som var en forretningspartner av Manafort, har tidligere nektet for at han har bånd til russisk etterretning. Begge to er tiltalt i spesialetterforsker Roberts Muellers gransking av påstått russisk valginnblanding og koordinering med Trumps valgkampapparat.

Ifølge påtalemyndigheten har Manafort brutt en tilståelsesavtale gjennom å ha løyet gjentatte ganger til etterforskerne. Forsvarerne benekter at han løy med vilje og sier klienten lider av depresjon og angst.

69 år gamle Manafort har vært varetektsfengslet siden juni i fjor.

(©NTB)