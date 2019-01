Nytt brexit-nederlag for May i Parlamentet

utenriks

Et knapt flertall i Underhuset stemte tirsdag kveld for Labours forslag om et tillegg til finansloven. Det innebærer at den konservative regjeringen må be Parlamentet om godkjenning til bevilgninger myntet på tiltak i tilfelle Storbritannia krasjer ut av EU uten en avtale.

Avstemningen viser at det er omfattende motstand i Parlamentet mot regjeringens eventuelle planer for et såkalt «no deal»-scenario.

303 stemte for og 296 imot, ifølge BBC. Blant dem som stemte for, var flere av statsminister Theresa Mays konservative partifeller. Labour-leder Jeremy Corbyn mener vedtaket er et viktig skritt for å forhindre en brexit uten avtale, og han ber May om å utelukke et slikt scenario en gang for alle.

Storbritannia forlater EU 29. mars, og hvis ikke en avtale med Brussel er på plass i tide, kan det føre til omfattende økonomiske konsekvenser og uro.

Mays regjering bekreftet tirsdag at avstemningen i Parlamentet om avtalen som hun har forhandlet fram med EU, vil skje tirsdag 15. januar klokka 20 norsk tid. Onsdag starter en fem dager lang debatt om utmeldingsavtalen.

Avstemningen skulle egentlig ha funnet sted i desember, men May utsatte den på grunn av omfattende motstand blant de folkevalgte.

Det har vært økende spekulasjon de siste dagene om at May vil prøve å utsette brexit hvis avtalen blir nedstemt. Det avviser regjeringen.

