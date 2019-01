Trump og Trudeau kaller Kinas fengsling av to canadiere for «vilkårlig»

utenriks

– Statsministeren takker presidenten for støtten fra USA etter den vilkårlige fengslingen av to canadiske statsborgere i Kina, sier en talsmann for Trudeau.

Han sier statslederne vil fortsette å jobbe for å få den tidligere diplomaten Michael Kovrig og konsulenten Michael Spavor løslatt.

Statslederne snakket også om USAs arrestordre mot Huaweis finansdirektør Meng Wanzhou, som 1. desember ble pågrepet under en mellomlanding i Vancouver. Hun er etterlyst i USA for bankbedrageri og brudd på landets sanksjoner mot Iran. Kovrig og Spavor ble pågrepet ni dager etter at Meng ble pågrepet i Canada.

Siden pågripelsen av Meng er totalt 13 canadiere blitt arrestert i Kina. Minst åtte av dem skal ha blitt sluppet fri igjen.

Kinesiske myndigheter anklager Kovrig og Spavor for å drive med aktiviteter som truer rikets sikkerhet.

Canadas utenriksminister Chrystia Freeland har tidligere sagt at hun er bekymret for at arrestasjonene kan danne en ny norm i det internasjonale samfunnet. Også Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU har uttrykt sin bekymring.

