Kraftig økning i antallet trafikkdødsfall i Sverige

utenriks

Transportstyrelsens generaldirektør Jonas Bjelfvenstam kaller utviklingen tragisk og mener at det er flere årsaker.

– Det handler som så ofte før om hastigheter, sier han og konstaterer at svenske bilister har liten respekt for fartsgrenser. At det i økende grad også gjelder yrkessjåfører finner han svært urovekkende.

Kjøring i ruspåvirket tilstand er også et problem og noe mange svenske bilister synder mot, mener Bjelfvenstam.

Været kan også være en av forklaringene på at flere mister livet langs svenske veier, påpeker han. Den varme sommeren førte til mer trafikk og dermed også flere ulykker. Juli var den dødeligste måneden i fjor.

Antallet dødsfall som følge av møte- og forbikjøringsulykker var i fjor 63 prosent høyere enn gjennomsnittet for årene 2013 til 2017, viser statistikken fra Transportstyrelsen.

47 mennesker omkom i motorsykkelulykker, og det var åtte flere enn året før. 20 syklister mistet også livet langs svenske veier og 13 av dem var 65 år eller eldre. Ingen var under 18 år.

33 fotgjengere omkom i den svenske trafikken i 2018. Av disse var det seks mindreårige og 18 som var 65 år eller eldre.

(©NTB)