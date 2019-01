Politiet bestrider AfDs beskrivelse av overfall

utenriks

66 år gamle Magntiz sitter i den tyske nasjonalforsamlingen for AfD og leder også partiets lokallag i Bremen. Etter angrepet mandag offentliggjorde AfD bilder av en bevisstløs Magnitz med kraftig forslått og blodig ansikt i sykesengen.

AfDs partiledelse uttalte samtidig at Magnitz ble angrepet med en trestokk. Onsdag bestrider imidlertid politiet partiets fremstilling av hendelsene.

– Det var ikke noen trestokk, sier talsperson Frank Passade påtalemyndigheten i Bremen.

En video som politiet har sett, viser at politikeren ble angrepet av tre menn, slik AfD sier, påpeker Passade.

En av mennene slo ned Magnitz før de tre forlot stedet, men etterforskerne mener det er sannsynlig at han fikk de alvorligste skadene da han traff bakken. AfD hevder politikeren ble slått med en trestokk mens han lå nede.

– Vi jobber ut ifra den antakelsen at alle skadene ene og alene kan tilskrives fallet, sier Passade.

Politiet sier videoen viser at mennene raskt gikk unna etter at Magnitz falt, mens AfD hevder at «de slo ham bevisstløs med et trestykke og fortsatte deretter å sparke ham mens han lå nede».

– Han ble nesten slått i hjel, sa partileder Jörg Meuthen.

Politikeren ble onsdag skrevet ut av sykehuset, og han har det bra, opplyser AfDs lokallag i Bremen. Partiet fastholder samtidig at Magnitz ble angrepet med et slags våpen. To forbipasserende fant ham bevisstløs og tilkalte ambulanse.

(©NTB)