Danske Bank saksøkt av aksjonær i USA

Et pensjonsfond i New York har gått til sak mot Danske Bank og fire tidligere toppsjefer. To av toppsjefene som nevnes i søksmålet, er nordmannen Thomas Borgen og styreleder Ole Andersen. Begge gikk av etter at hvitvaskingssaken ble kjent i fjor høst.

Fondet har investert i Danske Banks amerikanske aksjer fra 9. januar 2014 til 23. oktober 2018. De krever erstatning i saken.

Onsdag kveld hadde ikke banken mottatt en offisiell bekreftelse på søksmålet, opplyser pressesjef Kenni Leth til Ritzau.

Søksmålet mot Danske Bank skjer som følge av bankens estiske avdeling som skal ha blitt brukt til å hvitvaske milliarder av kroner fra blant annet Russland og Aserbajdsjan i løpet av en åtteårsperiode, skriver Reuters.

