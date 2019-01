Norge verdens mest demokratiske land

utenriks

Med 9,87 poeng av 10 mulige topper Norge listen over de 167 landene som er med på indeksen. Island ligger like bak, viser The Economists demokratiindeks.

Sverige følger på tredjeplass som det mest demokratiske EU-landet, fulgt av New Zealand. Danmark, Canada, Irland, Finland, Australia og Sveits følger på plassene bak.

Disse ti landene utgjør gruppen som med over 9 poeng får betegnelsen «fullt demokrati». I samme kategori, men i poengintervallet 8-9, ligger Nederland, Luxembourg, Tyskland, Storbritannia, Østerrike, Malta, Spania og Uruguay.

I motsatt ende av skalaen befinner Afghanistan, Syria, Saudi-Arabia, Jemen, Den sentralafrikanske republikk, Tsjad, Kongo og Nord-Korea seg.

Tyrkia har falt mest siden 2017. Også Georgia og Italia har falt kraftig. For USAs del viser oversikten en jevn nedgang siden 2006. Fra 2016 og utover har landet havnet i kategorien «mangelfullt demokrati», samme merkelapp som blant annet Frankrike og Italia har fått.

Russland havner i kategorien «autoritært regime», i selskap med blant annet Aserbajdsjan og Iran, skriver det svenske nettstedet Europaportalen.

Armenia, Estland, Latvia og Litauen fremheves som land der demokratiet har blitt styrket mest gjennom fjoråret.

