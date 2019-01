Pompeo vil ha samlet Midtøsten mot Iran

utenriks

– Det er på tide å sette sluttstrek for gammel rivalisering til fordel for regionens felles beste, sa Pompeo i en tale i Kairo torsdag.

Pompeos besøk i Egypt er et av flere stopp på hans rundreise i Midtøsten for å forsikre at regionen har USAs støtte etter president Donald Trumps nylige uttalelse om å trekke de 2.000 amerikanske soldatene ut av Syria.

Pompeo startet turen i Jordan og Irak, og etter Egypt skal han videre til Bahrain, De forente arabiske emirater, Qatar, Kuwait, Oman og Saudi-Arabia for å samle støtte.

– USA skal bruke diplomati og samarbeide med våre partnere for å drive ut den siste iranske støvelen fra Syria, og vi vil forsterke innsatsen for å få i stand fred og stabilitet for det syriske folk som har lidd lenge, sa Pompeo i talen ved American University i Kairo.

Han rettet skyts mot tidligere president Barack Obama, men uten å navngi ham.

– Trumps forgjenger hadde kraftig undervurdert radikal islams iherdighet og ondskap, sa Pompeo.

Pompeos Midtøsten-tur, den mest langvarige utenlandsreisen han har vært på i sitt embete, har som mål å samle allierte i regionen til å konfrontere det han kaller «betydelige trusler» fra Iran og jihadister. Den ytterliggående ekstremistgruppen IS er riktig nok for det meste nedkjempet og utryddet fra irakisk jord, men i Syria har IS fortsatt kontroll over noen små lommer.

