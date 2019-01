Soldater drept i droneangrep fra opprørere i Jemen

utenriks

Jemenittiske sykehuskilder var først ute med å melde om hendelsen, men Houthi-opprørerne var raske med å påta seg ansvaret for angrepet torsdag formiddag.

I en uttalelse på den opprørsvennlige nettsiden al-Masirah heter det at de benyttet seg av en ny versjon av Qasef-dronen for å gjennomføre angrepet. Denne er konstruert for å eksplodere om lag 20 meter over bakken, slik at det regner splinter over målet.

Video

Houthienes beskrivelse passer med videoopptakene som ble gjort på stedet. De viser at dronen fløy rett over en militærparade ved flybasen al-Anad da den eksploderte.

Om lag 8.000 soldater deltok i militærparaden. Ifølge jemenittiske sykehus- og militærkilder ble minst seks av dem drept. I tillegg ble flere høytstående tjenestemenn i det jemenittiske militæret såret, deriblant etterretningssjef Mohamed Ramah og militærkommandør Mohammad Jawas.

– Det var en kraftig eksplosjon og vi kunne kjenne etterdønningene. Dronen var stappfull av eksplosiver, sier Nabil al-Qaiti, en lokal journalist som var på stedet.

Skjør fredsprosess

Droneangrepet er dårlig nytt for den FN-ledede fredsprosessen i Jemen, som i desember førte til en våpenhvile i den viktige havnebyen Hodeida.

Målet med våpenhvilen har i første omgang vært å sikre livsviktig hjelp til sultrammede jemenitter. 14 millioner mennesker, nesten halvparten av befolkningen, er ifølge FN truet av sult.

– Dette viser igjen at den kriminelle Houthi-militsen ikke er klar for fred, og at den utnytter våpenhviler til å ruste opp og utstasjonere soldater, sier Jemens informasjonsminister Moammar al-Eryani.

– Nå må det internasjonale samfunnet stå sammen med den internasjonalt anerkjente regjeringen og tvinge militsgruppene til å legge fra seg våpnene og trekke seg ut av Jemens byer, legger han til.

– Trolig iransk

I tillegg til å være dårlig nytt for våpenhvilen i Jemen, fører droneangrepet også til nye spørsmål om Irans rolle i konflikten. Landet nekter for å ha væpnet Houthi-militsen med droner og ballistiske missiler, men både FN og USA har anklaget landet for å gjøre nettopp dette.

Saudiskeide TV-kanaler beskriver dronen som ble brukt i torsdagens angrep, som iranskprodusert, uten å komme med bevis. FNs ekspertpanel for Jemen publiserte en rapport i 2018 der de slo fast at Houthienes Qasef-drone minnet veldig om en modell som produseres ved en våpenfabrikk i Iran.

– Qasef-1-dronen er tilnærmet identisk med den iranske Ababil-T-dronen i design, størrelse og kapasitet, slo FN-panelet fast.

