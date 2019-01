Svenske pågrepet i Fredrikstad, mistenkt for drap i Spania

utenriks

– Mannen er varetektsfengslet i tre uker i påvente av en formell utleveringsbegjæring fra spanske myndigheter, sier politiadvokat Charlotte Fredriksen i Øst politidistrikt til NRK.

Drapet skjedde i den spanske byen Estepona på Costa del Sol i Malaga-regionen. Ifølge politiet ble offeret skutt og drept utenfor sin egen bolig. Svensken som ble pågrepet i Fredrikstad, er mistenkt for medvirkning ved å ha lagt til rette for drapet. Mannen har bodd i Norge siden 2010.

Mannen ønsker å forklare seg i saken, men erkjenner ikke straffskyld, opplyser hans forsvarer, advokat Marianne Darre-Næss.

– Kriminelt nettverk

I november ble sju menn og to kvinner pågrepet for å ha stått bak drapet på 34-åringen, samt drapet på en 36 år gammel mann utenfor en kirke i Marbella i mai. Seks av dem ble pågrepet i Malmö, mens de tre siste ble pågrepet i Spania. De siste tre er vanligvis bosatt i Sverige.

– Flertallet av dem er velkjente for oss. To personer har tidligere sittet fengslet for forskjellige drap i Malmö, sa Petra Stenkula hos svensk politi til SVT i forbindelse med pågripelsene i Sverige i november.

Spansk politi mener de pågrepne er del av et kriminelt nettverk som blant annet står bak leiemord og pengeinnkreving.

Spurte om drap i Sverige

Svensk politi har tidligere gjort det klart at de er glade for å ha pågrepet de angivelige medlemmene av nettverket.

– Med tanke på den voldssituasjonen vi har i Malmö, er dette personer som vi aller høyeste grad er interessert i å fengsle, sa Stenkula til TT i november.

Hun fortalte at en av mennene som ble pågrepet i Malaga i forbindelse med saken, spurte om det var et drap i Spania eller Sverige han ble pågrepet for, og at minst en av de pågrepne er mistenkt for andre lovbrudd i Sverige.

(©NTB)