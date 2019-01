Ytterliggående islamister tar over syrisk provins

utenriks

Hayat Tahrir al-Sham (HTS) ledes av Al-Qaidas tidligere Syria-fløy og anslås å ha rundt 10.000 krigere i Idlib.

Etter ni dager med blodige kamper inngikk HTS torsdag en avtale med den Tyrkia-støttede opprørsgruppa NLF, som innebærer en våpenhvile og en fangeutveksling. Det melder eksilgruppa Syrian Observatory of Human Rights.

– Hele Idlib er nå administrativt sett under HTS' kontroll, sier SOHR-direktør Rami Abdel-Rahman.

Idlib nordvest i Syria er opposisjonens siste bastion etter at president Bashar al-Assad med støtte fra Russland, Iran og den libanesiske Hizbollah-militsen har gjenerobret store deler av landet.

HTS' propagandanettsted Ebaa skriver at avtalen innebærer en slutt på kampene og at gruppa tar over kontrollen over alle områder.

Idlib-provinsen har siden september i fjor vært forskånet fra regimets angrep etter at Russland og Tyrkia framforhandlet en våpenhvile for å stanse en varslet storoffensiv.

Provinsen er hjem for rundt 3 millioner mennesker, rundt halvparten av dem internflyktninger og mange av dem opprørere og deres familiemedlemmer som er tvangsevakuert fra områder som det siste året er gjenerobret av syriske regjeringsstyrker.

