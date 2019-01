21-åring siktet for dobbeltdrap og bortføring i Wisconsin

utenriks

13 år gamle Jayme Closs ble torsdag funnet av en forbipasserende kvinne i byen Gordon. 21-åringen ble pågrepet kun 11 minutter senere, ifølge politiet.

Jenta hadde da vært savnet siden 15. oktober i fjor, etter at politiet oppdaget at noen hadde brutt seg inn i familiens hjem og skutt og drept foreldrene, James og Denise Closs. Politiets hovedteori var at 13-åringen hadde blitt bortført.

Jenta ble funnet om lag en times kjøretur fra sitt hjem i Barron. Politiet mener 21-åringen drepte foreldrene hennes fordi han ville bortføre henne.

På en pressekonferanse sa sheriff Chris Fitzgerald i Barron at 21-åringen «planla handlingen og tok flere grep for å skjule sin identitet». Han er ikke tidligere kjent for politiet.

Jayme Closs er utskrevet fra sykehus, og gjennomfører avhør med politiet, ifølge Fitzgerald. Hun skal deretter gjenforenes med sine slektninger, opplyser han.

