Motkandidat hevder han vant presidentvalget i Kongo

utenriks

Martin Fayulu anklager den avtroppende presidenten Joseph Kabila for å ha laget en avtale med Felix Tshisekedi på bakrommet.

Opposisjonsleder Tshisekedi ble uventet utpekt som vinner av valgkommisjonen CENI torsdag. De hevder han vant med 7 millioner stemmer, mot Fayulus 6,3 millioner stemmer.

En tjenestemann i Fayulus opposisjonskoalisjon hevder imidlertid Tshisekedi kun fikk 18 prosent av stemmene.

Den katolske kirken bestred torsdag resultatet fra valgkommisjonen og sa at dette ikke stemte med informasjonen som kirkens 40.000 observatører samlet inn under valget. CENCO representerer landets katolske biskoper og var den største observatørdelegasjonen under presidentvalget.

Også Frankrikes utenriksminister Jean-Yves Le Drian var torsdag blant dem som avviste resultatet fra CENI.

(©NTB)