USA: Tilbaketrekningen fra Syria er i gang

Talsmannen sier fredag ingenting om tidsramme eller omfang av tilbaketrekningen, men eksilgruppa SOHR melder at noen amerikanske styrker dagen før forlot flybasen Rmeilan i provinsen Hasakah nordøst i Syria.

Allerede 19. desember ble det kjent at Donald Trump umiddelbart vil hente hjem USAs 2.000 soldater fra Syria. Det har ikke skjedd, og siden har Det hvite hus satt flere betingelser for tilbaketrekning, blant annet at IS nedkjempes og at Tyrkia garanterer for sikkerheten til de kurdiske allierte på bakken i Nord-Syria.

– CJTF-OIR har begynt prosessen med veloverveid tilbaketrekning fra Syria, sier koalisjonens talsmann Sean Ryan til nyhetsbyrået AFP fredag.

CJTF-OIR er forkortelsen for den USA-ledede koalisjonen mot IS som også Norge er en del av.

Beslutningen i desember skal ha kommet svært overraskende på USAs nærmeste allierte og de mange landene i den USA-ledede koalisjonen mot den ytterliggående islamistgruppa IS. Trumps beslutning, som ble kunngjort etter en telefonsamtale med Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan, vakte også kritikk i presidentens egen leir.

