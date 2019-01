SOHR: 600 evakuert fra IS-okkupert område øst i Syria

utenriks

Mer enn 600 personer, i hovedsak kvinner og barn, ble evakuert på 25 busser sendt av USA-støttede SDF-styrker lørdag, melder den britiskbaserte eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Evakueringen skjedde samme dag som den USA-ledede koalisjonen avfyrte over 20 missiler mot det IS-okkuperte området, ifølge SOHR. Eksilgruppen melder også at rundt 300 jagerfly er utplassert nær byen Sousa som en forberedelse til et siste angrep.

Mye av uroen i Øst-Syria har funnet sted i og rundt byen Hajin i provinsen Deir al-Zor. Byen var inntil den ble tatt av USA-støttede SDF-styrker i desember, det siste urbane området som var kontrollert av IS i Syria. Anslagsvis 2.000 sivile er fortsatt fanget i Hajin, der kampene fortsatt pågår til tross for at SDF-militsen ifølge SOHR har vunnet kontroll over byen.

Siden desember har 16.000 personer, 760 av dem IS-medlemmer, flyktet fra området, ifølge eksilgruppen.

Fredag uttalte FN at nærmere 25.000 har flyktet fra kamper og luftangrep nordøst i Syria de siste seks månedene.

