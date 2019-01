Saudiarabisk tenåring på flukt har ankommet Canada

utenriks

18-åringen var iført en grå hettegenser med påskriften «Canada» og en caps med FNs høykommissær for flyktningers logo da hun smilende kom ut i ankomsthallen på flyplassen i Toronto lørdag formiddag lokal tid.

Hun ble møtt av Freeland, som fulgte henne gjennom ankomsthallen. Freeland sa at al-Qunun foretrekker å ikke svare på spørsmål.

– Dette er en svært modig ny canadier som har gått gjennom mye og som nå har fått dra til sitt nye hjem, sa Freeland ved al-Qununs side.

– Det var en glede for meg i dag morges å kunne ønske henne velkommen til sitt nye hjem. Hun er selvsagt svært trøtt etter en lang reise og foretrekker å dra videre og komme seg på plass her. Men det var Rahafs valg å komme ut hit og si hei til canadierne. Hun ønsket at canadierne fikk se at hun er her, at hun har det fint og at hun er svært lykkelig over å ha kommet til sitt nye hjem, sa utenriksministeren.

Freeland sa også at al-Qunun kommenterte det kalde været, hvorpå Freeland svarte at det blir varmere i Canada.

Innvilget asyl

Statsminister Justin Trudeau sa dagen i forveien at Canada har innvilget saudiaraberen asyl.

– Canada har vært utvetydig på at vi jobber for menneskerettigheter og kvinners rettigheter over hele verden. Da FN anmodet oss om å innvilge asyl for al-Qunun, godtok vi det, sa Trudeau.

Al-Qunun ble verdenskjent da hun ble stanset på en flyplass i Bangkok forrige lørdag. Der ba hun for sitt liv og hevder at familien har mishandlet henne både fysisk og psykisk. Hun hevder også å ha vendt seg bort fra islam, noe som er en svært alvorlig forbrytelse i Saudi-Arabia.

Thailandske myndigheter truet med å sende henne hjem, men gjennom å skrive om situasjonen sin på Twitter klarte al-Qunun å tvinge fram en helomvending.

FN takker

Hun ble isteden overlevert til UNHCR, som onsdag ga henne status som flyktning.

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR), Filippo Grandi takker både myndighetene i Thailand og Canada for at saken har fått en lykkelig slutt.

– Al-Qunun har fanget verdens oppmerksomhet de siste dagene, og ga et innblikk i den utrygge situasjonen for millioner av flyktninger verden over, sa Grandi i en uttalelse fredag.

– Flyktningers sikkerhet kan ikke alltid garanteres, men i denne saken har flyktningloven og humaniteten rådet, sa han.

Flyktet fra familien

18-åringen har sagt at hun flyktet fra sitt ultrakonservative hjemland Saudi-Arabia, og at hennes mannlige verge hadde anmeldt henne for å reise uten hans tillatelse.

Hun hevdet at familien kom til å drepe henne hvis hun ble sendt hjem, noe de selv har benektet.

18-åringens flukt har ført til en debatt på sosiale medier blant unge saudiarabiske kvinner – og menn – om den strenge vergemålspolitikken, skriver nyhetsbyrået AFP.

Alle kvinner i Saudi-Arabia må ha en mannlig verge, som enten kan være en ektemann, far eller en slektning. Disse mennene må formelt gi sin tillatelse før en kvinne kan studere, gifte seg, kjøre bil eller få pass.

Qunun har selv gått ut på Twitter mot vergemålspolitikken i Saudi-Arabia.

– Dropp vergemålet, ellers emigrerer vi, alle sammen, skriver hun.

Kilder tett på regjeringen sier til AFP de forsøker å endre systemet bit for bit for å hindre et tilbakeslag som vil gjøre landet enda mer konservativt.

