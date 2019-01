Polsk ordfører døde etter knivangrep

utenriks

Adamowicz, som har vært ordfører i Gdansk i 20 år, ble knivstukket i hjertet og magen under et veldedighetsarrangement søndag.

54-åringen lå natt til mandag på operasjonsbordet i fem timer, og en av kirurgene opplyste mandag morgen at hadde har store indre skader og trengte massiv blodoverføring. Men på ettermiddagen melder lokale medier at Adamowicz døde på sykehuset.

Blodgivere ble tidligere på dagen oppfordret til å melde seg, og i morgentimene viste TV24 bilder av folk som sto i kø for å etterkomme oppfordringen. Noen av dem fortalte at de hadde fått fri fra arbeidet for å gi blod.

27-åringen som knivstakk Adamowicz, ble pågrepet på stedet. Mannen har sonet en fengselsdom for et bankran han hevder å ikke ha begått og gir det tidligere regjeringspartiet Borgerplattformen (PO) skylden for dette. Adamowicz tilhørte tidligere dette partiet.

– Borgerplattformen torturerte meg, derfor har Adamowicz nettopp dødd, ropte mannen etter angrepet.

Ifølge en talskvinne for politiet synes 27-åringen å ha psykiske problemer.

