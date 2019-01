Transportfly kolliderte etter landing i Iran

utenriks

– Det var et transportfly av typen Boeing 707 som ikke greide å stanse på rullebanen under landing, sier en talsmann for iranske luftfartsmyndigheter, Reza Jafarzadeh.

En talsmann for redningstjenesten opplyser til statlig iransk TV at det var 16 mennesker om bord i flyet, og at bare én person overlevde ulykken.

Ifølge nyhetsbyråene Fars og Tasnim var det et iransk militærfly lastet med kjøtt som kom fra Kirgisistans hovedstad Bisjkek, som kolliderte.

Flyet skulle ha landet på Payam-flyplassen vest for Teheran, men landet i stedet på Fath-flyplassen, som tilhører Irans mektige revolusjonsgarde. Rullebanen var imidlertid for kort og flyet kolliderte med en mur som skiller flyplassen fra et boligområde.

Det er ikke kjent hvorfor flygerne landet på Fath-flyplassen rett øst for den iranske hovedstaden i stedet for på Payam-flyplassen.

