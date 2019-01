utenriks

Sverige nasjonale bombegruppe ble tilkalt til Kronobergshäktet tirsdag morgen, og få timer senere var alarmen avblåst.

De innsatte ble ikke påvirket av evakueringen. Sjefen for Kronobergshäktet sier til SVT at pakken ble sendt i posten til fengselet, og at mistanken oppsto i røntgenkontroll.

