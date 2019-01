Brexituro påvirker ikke markedene

utenriks

FTSE-indeksen på London-børsen steg 0,2 prosent onsdag formiddag. Det var oppgang også på børsene i Paris og Frankfurt, samt på Hongkong-børsen. I Tokyo falt Nikkei-indeksen 0,6 prosent mens hovedindeksen på Shanghai-børsen sto på stedet hvil.

Usikkerheten rundt det britiske pundet var merkbar de første timene i onsdagens handel på børsene i Asia. Men verdien hentet seg inn i de påfølgende timene, og utover formiddagen så den britiske valutaen ut til å holde stand. Da var nedgangen på 7 cent målt mot dollarkursen, sammenlignet med pundets verdi tirsdag kveld.

Det britiske pundet svingte både før og etter statsminister Theresa Mays skilsmisseavtale med EU ble avvist i Underhuset. Onsdag skal det stemmes over et mistillitsforslag mot May og hennes regjering.

Det er ventet at May vil overleve voteringen som Labour står bak, og da vil markedet begynne å se videre framover, påpeker analytikere. May kan komme til å be om å utsette datoen for uttredenen fra EU fra 29. mars til lenger fram i tid i et forsøk på å få i stand en bedre avtale med EU, mener de. Videre er det økende spekulasjoner rundt utsiktene for nyvalg og muligens også ny folkeavstemning.

– Vi ser et skift bort fra den hardere brexit-utgangen og i retning av en rekke muligheter som går fra utsettelse til ny folkeavstemning. Det støtter opp under pundet, sier Gavin Friend ved National Australia Bank.

