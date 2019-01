Alle NGO-er suspendert i Brasil, inkludert Amazonasfondet

utenriks

Salles sier at suspenderingen har som formål å reevaluere alle regjeringens partnerskap med frivillige, ikke-statlige organisasjoner. Men NGO-ene selv kaller beslutningen en krig mot miljøet og dem som jobber for å beskytte det, skriver The Guardian.

Salles, som er utpekt av den nye høyreradikale presidenten Jair Bolsonaro og som ble håndplukket av Brasils agroindustri, har tidligere kalt global oppvarming en «sekundær sak».

Blant organisasjonene som er inkludert i beslutningen, er Amazonasfondet, som alle norske og tyske regnskogsmillioner kanaliseres gjennom.

Amazonasfondet er brasilianske myndigheters eget organ under den brasilianske utviklingsbanken BNDES, satt opp for å ta imot regnskogspengene fra utlandet og fordele dem på prosjekter for å hindre avskoging.

Avtalen mellom Norge og BNDES ble undertegnet i 2009, og fondet har et styre som består av representanter for delstatsmyndighetene i Amazonas, ulike departementer, BNDES og sivilsamfunnet.

Norge har hittil utbetalt 8,3 milliarder kroner til Amazonasfondet, noe som har bidratt til en gjennomsnittlig reduksjon av avskogingen i Amazonas med nesten 65 prosent i det siste tiåret. Norges siste utbetaling til fondet var i desember 2018.

En gruppe på åtte nettverk av miljøorganisasjoner sier at tiltaket strider mot grunnloven, og at regjeringen uansett ikke trenger å reevaluere organisasjonene siden de har all den informasjonen de trenger gjennom godkjenningsprosessen og årlige rapporter.

Selv om avskogingen er kraftig redusert det siste tiåret, har den igjen hatt en økende tendens. Ifølge data fra i fjor, økte avskogingen med 13,7 prosent.

