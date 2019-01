AU ber Kongo suspendere valgresultater

utenriks

AU sier at deres medlemsland er enige om å sende ut en høytstående delegasjon til Kongo for å «finne en løsning på valgkrisen». Frykten for at kaoset i det mineralrike landet skal eskalere til vold, er økende.

– Dette er ekstraordinært. Vanligvis overlater AU slike oppgaver til deres underavdelinger. Deres beslutning nå avviker kraftig fra det, tvitret direktør Jason Stearns i Congo Research Group ved New York University.

Delegasjonen ledes av Moussa Faki Mahamat, som vil ta med seg flere afrikanske statsledere til Kongo.

Presidentkandidat Martin Fayulu har anklaget avtroppende president Joseph Kibala for å forfalske valgresultater i favør opposisjonsleder Felix Tshisekedi. Han har fått støtte av landets katolske kirke, som hadde 40.000 valgobservatører over hele landet, og som mener Fayulu fikk 61 prosent av stemmene.

Samtidig har to lekkede valgdokumenter fra Kongos valgkommisjon, avslørt at Fayutu vant med klar margin, ifølge Radio France International og andre medier som har samarbeidet med Congo Research Group.

Foreløpige resultater viser imidlertid at Tshisekedi fikk 38 prosent av stemmene, foran Fayulu, som fikk 34 prosent.

