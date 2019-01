Trump-regjeringen vil utvide USAs rakettforsvar

utenriks

President Donald Trump var selv til stede sammen med militære toppledere da det nye initiativet ble presentert i Pentagon torsdag.

– Vi vil stanse alle missil-oppskytinger fra fiendtlige makter, og også fra land som begår feil, sa presidenten.

Planen er en sofistikert opptrapping og utvidelse som minner om Ronald Reagans spektakulære og latterliggjorte Star Wars-program på 1980-tallet.

Amerikanske myndigheter hevder teknologien er nødvendig for å oppdage, spore og ødelegge fiendtlige raketter. USAs Missile Defense Agency (MDA) viser til trusselen fra hypersoniske missiler, som Kina og Russland jobber med å utvikle.

Verdensrommet

Slike våpen beveger seg med mange ganger lydens hastighet i lav høyde og endrer retning svært raskt, noe som gjør missilene vanskelig å spore.

MDA vil derfor utvikle en rombasert avskjæringssystem som kan kontre slagkraften i slike våpen.

Planene innebærer den første utvidelsen på ni år av begrunnelsen for rakettforsvaret, som opprinnelig ble etablert med en mulig trussel fra Iran og Nord-Korea i tankene, og slett ikke Russland.

Mye av den nye innsatsen innebærer å gjenoppta arbeid med teknologier som Pentagon jobbet med under den kalde krigen, men som ble droppet da Sovjetunionen kollapset.

Laservåpen

Pentagon ønsker nå å plassere et system av sensorer i verdensrommet som kan spore missiler med en gang de er skutt opp. De vil også se på muligheten for å skyte ned slike missiler med våpen som er utplassert i verdensrommet, ifølge Washington Post.

Forsvarsdepartementet vil også vurdere utvikling av høyenergi-lasere som kan gi USA en mulighet til å ødelegge missiler rett etter at de er skutt opp.

I årevis hevdet USA at rakettforsvaret utelukkende var rettet mot missiler fra land som Iran og Nord-Korea. Det ble alltid benektet at det var rettet mot Russland, til tross for at deler av systemet ble basert i Øst-Europa, fra Polen til Romania. Russiske myndigheter har likevel antatt at systemet delvis er rettet mot dem og kritisert det i harde ordelag.

Større forståelse

De nye forsvarsplanene forutsetter støtte fra Kongressen, men etter at Nord-Korea testet sitt første interkontinentale missil, er det i dag langt større forståelse for rakettforsvaret enn det var for Star Wars. Det ble i sin tid latterliggjort på grunn av den høye prisen og sterk tvil om det i det i det hele tatt kunne fungere.

Et spørsmål Pentagon må svare på, er om det er mulig å utvikle nye teknologier raskt nok til å håndtere ny teknologisk utvikling i fiendtlige land.

F-35-fly og droner

Blant tiltakene som drøftes, er om de nye F-35-flyene kan utstyres med våpen som kan skyte ned missiler, om det kan utplasseres droner med laservåpen langs kysten av Nord-Korea, og om våpensystemet Aegis utplassert på skip eller på Hawaii kan brukes til å skyte ned nordkoreanske missiler.

Det er også snakk om å etablere et nytt bakkebasert rakettforsvarssystem på østkysten av USA, i tillegg til de eksisterende i Alaska og Hawaii, eller mobile rakettforsvarssystemer slik at amerikanske styrker kan svare raskt på en krise.

(©NTB)