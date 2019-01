52 al-Shabaab-opprørere drept i Somalia

utenriks

Angrepet, som fant sted nær Julib i Juba-regionen, er det dødeligste i Somalia på mange måneder.

Ingen amerikanere ble skadd i angrepet, opplyser det amerikanske militæret, men de oppgir ikke om somaliske regjeringsstyrker ble drept eller såret.

Al-Shabaab framholder imidlertid via sitt nyhetsbyrå Shahada at 41 regjeringsstyrker ble drept ved to somaliske militærbaser. Somaliske myndigheter har ikke kommentert saken.

En somalisk etterretningsoffiser sier at den ytterliggående islamistgruppen har mobilisert i over en uke. Målet skal ha vært å kontre en planlagt storoffensiv fra somaliske og kenyanske styrker.

– 400 militante forberedte seg, både somaliske og utenlandske. De hadde også to selvmordsbilbomber, sier offiseren, som ikke ønsker å bli navngitt.

Al-Shabaab har tatt på seg ansvaret for det dødelige angrepet ved et luksushotell i Nairobi der 21 mistet livet, inkludert en amerikaner.

