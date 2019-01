Nesten 80 mistet livet i eksplosjonen i Mexico

utenriks

Det opplyser landets helseminister Jorge Alcocer søndag. Tilstanden er alvorlig for flere av de skadde, og noen har brannskader på over 80 prosent av kroppen.

I det vanskelige arbeidet med å identifisere de omkomne, tar rettsmedisinere DNA-prøver fra folk som savner slektninger.

Tragedien fant sted på et jorde i Tlahuelilpan i delstaten Hidalgo fredag ettermiddag. Over 600 mennesker var til stede med bøtter og kanner for å få tak i bensin som sprutet ut fra ledningen, da den voldsomme eksplosjonen skjedde.

Det statlige oljeselskapet Pemex, som eier oljerøret, sier tyver noen timer i forveien hadde boret et ulovlig tappehull på oljeledningen.

Oljetyveri koster Mexico 3 milliarder dollar i året. Det ble boret hele 12.581 ulovlige tappehull de første ti månedene i fjor.

I desember 2010 mistet 28 personer, inkludert 13 barn, livet i en lignende hendelse. Myndighetene slo fast at eksplosjonen skyldtes ulovlige tappehull.

President Andrés Manuel López Obrador har varslet en storoffensiv mot oljekriminaliteten, som er blitt en betydelig svartebørsnæring, og har utstasjonert 3.200 soldater til å vokte oljerør og oljeanlegg.

