utenriks

Mannen er politiker for Sverigedemokraterna i en kommune i Värmland og delte et bilde på Facebook med teksten «Christer Petterson, hvor er du når Sverige trenger deg??".

Han delte bildet etter at det ble kjent at Socialdemokraternas Stefan Löfven fortsetter som statsminister i Sverige. Christer Petterson ble i 1989 dømt for drapet på statsminister Olof Palme, men ble frikjent i ankesaken senere samme år.

Politikeren har hevdet at bildet var en spøk.

(©NTB)