– Over hundre drept i Taliban-angrep mot etterretningssenter

– Vi har informasjon om at 126 mennesker er drept i en eksplosjon inne på treningssenteret, blant dem åtte spesialsoldater, sier en høytstående kilde i det afghanske forsvarsdepartementet til Reuters.

En tjenestemann i helsedepartementet opplyser til The Guardian at rundt 140 mennesker ble drept i angrepet.

Angrepet fant sted mandag morgen. Taliban-opprørerne ankom den nasjonale etterretningstjenestens treningssenter i Maidan Shahr i Wardak-provinsen, drøyt 40 kilometer sørvest for Kabul, i en militær Humvee-bil de hadde erobret fra regjeringsstyrker.

Vaktene fattet først ikke mistanke, men bilen var fullastet med sprengstoff som ble utløst kloss inntil hovedbygningen.

Rekrutter

Flere Taliban-opprørere åpnet deretter ild mot overlevende i leiren, der den afghanske etterretningsorganisasjonen NDS var i ferd med å lære opp rundt 150 rekrutter.

En kilde i Maidam Wardak-provinsen bekrefter overfor Reuters opplysningene fra forsvarsdepartementet i Kabul og sier at over 100 NDS-rekrutter ble drept i angrepet.

– Eksplosjonen var svært kraftig, hele bygningen har rast sammen, opplyser en kilde på stedet. Dette bekreftes av bilder fra militærleiren.

Får ikke kommentere

Offisielle kilder i Kabul vil ikke kommentere meldingene om at 126 mennesker skal ha blitt drept i Taliban-angrepet.

– Jeg har fått beskjed om ikke å offentliggjøre tallet på drepte, men det er frustrerende å måte skjule fakta, sier en høytstående kilde i det afghanske innenriksdepartementet.

En kilde i NDS medgir overfor The Guardian at minst 50 ble drept, mens en talsmann for guvernøren i provinsen hevder at tolv ble drept.

President Ashraf Ghani bekrefter i en kunngjøring at angrepet har funnet sted, men heller ikke han vi si noe om omfanget.

– Fiender av landet har angrepet NDS-personell i Maidan Shahr. De drepte og såret flere av våre elskede og ærlige sønner, heter det i kunngjøringen.

Taliban-talsmannen Zabiullah Mujahid bekrefter at det var de som sto bak mandagens angrep i Maidan Shahr og hevder at 190 mennesker ble drept.

Opptrapping

Taliban har trappet opp sine angrep mot afghanske sikkerhetsstyrker de siste månedene, samtidig med at de har innledet fredssamtaler med utsendinger fra USA.

Ifølge militære kilder i landet blir det nå rundt 35 medlemmer av afghanske sikkerhetsstyrker drept daglig i angrep fra Taliban-opprørere.

USA har fortsatt 14.000 soldater stasjonert i landet, og andre NATO-land, blant dem Norge, har til sammen 7.500 soldater.

President Donald Trump varslet nydelig at han om kort tid vil hente hjem rundt halvparten av de amerikanske soldatene fra Afghanistan.

