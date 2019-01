Hundre utenriksministre i Brussel

utenriks

Samlingen starter med EUs utenriksministermøte mandag formiddag. Der deltar representanter fra samtlige av EUs 28 medlemsland. De skal blant annet diskutere tiltak mot desinformasjon og falske nyheter foran valget på nytt EU-parlament i slutten av mai.

Mandag ettermiddag skal EU ha et separat møte med utenriksministre fra landene i den sørøstasiatiske samarbeidsorganisasjonen ASEAN. Så er det møte mellom EU og utenriksministre fra Den afrikanske union (AU) tirsdag.

– Jeg mener dette er et ganske kraftfullt signal om hvordan EU er i ferd med å bli et referansepunkt for globalt partnerskap, sier EUs utenrikssjef Federica Mogherini.

Norge er ikke blant landene som deltar på møtene i Brussel.

