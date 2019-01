«Roma» og «The Favourite» fikk flest Oscar-nominasjoner

utenriks

Det ble klart da årets nominasjoner til verdens mest prestisjetunge filmpris ble kunngjort i Los Angeles tirsdag.

Alfonso Cuarons Netflix-film handler om hans barndom i Mexico by på 70-tallet, mens Giorgos Lanthimos' har lagt handlingen til tidlig på 1700-tallet der England er i krig med Frankrike.

Deretter fulgte musikalen «A Star Is Born» med åtte nominasjoner, men skuespilleren Bradley Cooper ble ikke nominert for sin regidebut. Også Adam McKays «Vice», som handle rom tidligere visepresident Dick Cheney, fikk samme antall nominasjoner.

Black Panther og Queen

Superheltfilmen «Black Panther» var i forkant av kunngjøringen ansett som en av favorittene, men endte opp med sju nominasjoner, mens «BlacKkKlansman» fikk fem.

Også «Bohemian Rhapsody», som fikk ganske hard medfart av kritikerne, fikk fem nominasjoner, inkludert for beste mannlige hovedrolle. Rami Malik spiller Freddie Mercury i filmen om rockegruppa Queen.

De nominerte til beste film ble «Black Panther», «BlacKkKlansman», «Bohemian Rhapsody», «The Favourite,«Green Book», «Roma», «A Star Is Born» og «Vice».

Filmene som er nominert for beste regi inkluderer «BlacKkKlansman» (Spike Lee), «Cold War» (Pawel Pawlikowski), «The Favourite» (Giorgos Lanthimos), «Roma» (Alfonso Cuaron) og «Vice» (Adam McKay).

Norsk islett

Ingen nordiske filmer er denne gangen nominert i kategorien for beste fremmedspråklige film. I år er de nominerte her «Cold War» (Polen), «Never Look Away» (Tyskland), «Roma» (Mexico), «Shoplifters» (Japan) og «Capernaum» (Libanon).

I sistnevnte film er det et norsk islett. Hovedrollen spilles av 14 år gamle Zain Al Rafeea som går på skole i Hammerfest der han er bosatt med familien sin. Filmen handler om en gutt som saksøker familien for å ha satt ham til verden.

Den 91. Oscar-utdelingen finner sted i Hollywood søndag 24. februar.

