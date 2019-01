45 drept i angrep på militærbase i Afghanistan

utenriks

Lokale myndigheter i Wardak-provinsen mener at langt over 100 kan ha blitt drept. Et rådsmedlem sier at det riktige tallet på drepte er 126, og et annet rådsmedlem sier at 60 lik hittil er hentet ut av ruinene.

Angrepet skjedde da en selvmordsbomber kjørte en bil inn på basen og detonerte bomben da han krasjet inn i hovedbygningen. Deretter angrep fire andre angripere soldatene med skytevåpen.

Samtidig melder Taliban at de har hatt et nytt møte med amerikanske utsendinger i Qatar.

USA har ikke kommentert møtet, som følger etter et tidligere møte i desember i De forente arabiske emirater.

– Etter at USA godtok en agenda som innebærer amerikansk tilbaketrekking og hindring av at Afghanistan brukes mot andre land i framtiden, fant samtaler med amerikanske representanter sted i Dohan i dag, sa Taliban-talsmann Zabihullah Mujahid mandag.

Taliban har møtt USA flere ganger de siste månedene, men de nekter å møte representanter for regjeringen i Kabul, som de mener bare er marionetter for USA.

(©NTB)