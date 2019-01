Corbyn åpner for folkeavstemning

utenriks

Det gjør Corbyn trass i at statsminister Theresa May mandag avviste en ny folkeavstemning, fordi hun mener det kan underminere troen på demokratiet.

I en erklæring mandag kveld uttalte Corbyn at muligheten for en ny folkeavstemning må overveies, skriver Press Association.

– Vårt endringsforslag vil tillate parlamentsmedlemmene å stemme over muligheter som kan løse dette brexit-dødvannet og hindre kaoset om det ikke blir noen avtale, sier han.

– Det er på tide at Labours alternative plan kommer i fokus mens vi holder alle muligheter åpne. Det gjelder også muligheten for en offentlig avstemning, sier han.

Ifølge Press Association er det verdt å merke seg ordlyden i Corbyns uttalelse. Den er nøye formulert og sier ikke spesifikt at Labour offisielt vil støtte en folkeavstemning.

To kommentatorer i avisa The Telegraph skriver tirsdag at Corbyn neste uke vil be regjeringen gi parlamentet siste ord i spørsmålet om en ny folkeavstemning.

Hvis et flertall av medlemmene støtter en folkeavstemning, kan parlamentet tvinge May til å godta en slik avstemning som kunne føre til at brexit blir trukket tilbake.

May orienterte mandag ettermiddag Underhuset om veien videre etter at hennes brexitavtale ble nedstemt. Men hun hadde ikke med noen plan B slik det var varslet om på forhånd.

