Spionanklaget amerikaner i retten i Moskva

utenriks

Paul Whelan, en tidligere marinesoldat som også har britisk, canadisk og irsk statsborgerskap, ble pågrepet i desember i Moskva og ble tirsdag framstilt for retten. Dommeren besluttet at han fortsatt skal sitte i varetekt.

Advokaten hans, Vladimir Zjerebenkov, fortalte russiske medier tirsdag at Whelan hadde i sin besittelse noe som inneholdt statshemmeligheter, da han ble pågrepet på et hotell.

Han sa at Whelan ofte besøkte Russland, og at han hadde bedt en bekjent sende ham en epost med opplysninger om reiser i landet. Da han ikke greide å laste ned vedlegget, ba han personen sende ham en minnepinne.

– Han ventet å se noen personlige opplysninger som bilder eller videoer om denne personens reiser rundt i landet, sier Zjerebenkov. Whelan ble pågrepet før han kunne åpne filene, og det er ikke kjent hvor den andre personen ble av.

Whelan risikerer opp til 20 års fengsel om han blir funnet skyldig.

Pågripelsen av Whelan har ført til spekulasjoner om at russerne kan bruke ham til å bytte mot en av russerne som er pågrepet i USA, for eksempel våpenaktivisten Maria Butina, som allerede har tilstått at hun opptrådte som utenlandsk agent i USA.

Butina brukte sitt medlemskap i våpenorganisasjonen National Rifle Association til å få tilgang til republikanske politikere.

48 år gamle Whelan ble dimittert fra marinekorpset på grunn av dårlig opptreden. Han arbeider som global sikkerhetsdirektør for en amerikansk bildelprodusent og bor i Michigan. Familien hans sier han var i Russland på grunn av bryllupet til en venn.

(©NTB)