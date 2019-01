Opposisjonsleder utropte seg til president i Venezuela

utenriks

Guaido, som er president i nasjonalforsamlingen, kom med kunngjøringen under en demonstrasjon i den venezuelanske hovedstaden Caracas onsdag.

Med høyre hånd hevet og et hefte med bilde av frigjøringshelten Simon Bolivar i den andre hånden, utropte den 35 år gamle opposisjonslederen seg selv til interimspresident.

– Jeg lover å formelt å overta den nasjonale, utøvende makten som fungerende president i Venezuela for å få en slutt på maktberøvelsen, innsette en overgangsregjering og holde frie valg, sa han til øredøvende jubel fra titusenvis av tilhengere som demonstrerte mot sittende president Nicolás Maduro.

– Har lidd lenge nok

Maduro anklaget senes tirsdag USA for kupplaner, og president Donald Trump og visepresident Mike Pence var da også raskt ute med å anerkjenne Guaidos selvproklamerte maktovertakelse.

– Venezuelas innbyggere har lidd lenge nok under det ulovlige Maduro-regimet. I dag har jeg offisielt anerkjent presidenten i Venezuelas nasjonalforsamling, Juan Guaido, som midlertidig president, tvitrer Trump.

Høyreorienterte ledere

De høyreorienterte presidentene i Brasil, Colombia og Paraguay var også raske med å anerkjenne Guaido som fungerende president, og det samme var generalsekretæren i Organisasjonen av amerikanske stater (OAS), Luis Almagro.

– Gratulerer til Venezuelas interimspresident Juan Guaido. Du har vår støtte i arbeidet med å bringe demokratiet tilbake, tvitret Almagro.

Støtter ikke

Mexicos venstreorienterte president Andres Manuel Lopez Obrador støtter derimot ikke Guaidos forsøk på maktovertakelse i Venezuela.

– Vi anerkjenner de myndigheter som er valgt i tråd med Venezuelas grunnlov, sier en talsmann for Lopez Obrador.

Maduro ble i mai i fjor gjenvalgt som president i Venezuela, men valget ble boikottet av opposisjonen og sterkt kritisert av EU, USA og OAS.

Opposisjonen har flertall i landets nasjonalforsamling, men denne ble i realiteten plassert på sidelinjen da Maduro i 2017 etablerte en såkalt grunnlovsforsamling med makt til å endre lover.

Maduro-tilhengere mobiliserer

Den venezuelanske sosialistpartiets leder Diosdado Cabello oppfordret onsdag kveld Maduros tilhengere til å mobilisere foran presidentpalasset, for å beskytte presidenten fra det han omtaler som et USA-ledet komplott for å styrte ham.

– Bolivar-revolusjonen har ingen utløpsdato. Vi blir værende i gatene og kommer til å stå i kampen både nå og til evig tid, sa han til tusenvis av rødkledde tilhengere av Maduro i sentrum av hovedstaden.

Støtte fra hæren

Langt flere deltok i opposisjonens demonstrasjon i Caracas, og også i andre byer demonstrerte titusenvis av tilhengere og motstandere av Maduro.

Natt til onsdag ble minst fem mennesker drept i sammenstøt mellom demonstranter, som kommer to døgn etter at en gruppe soldater oppfordret venezuelanerne til å gjøre opprør mot presidenten.

Hæren i Venezuela slutter opp om Maduro og det er uklart hvordan de vil forholde seg til Guaidos forsøk på maktovertakelse.