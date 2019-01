Venezuela anklager USA for kupplaner

utenriks

Anklagen er den siste i en rekke fra Venezuela om at USA planlegger å styrte Maduro og kommer samme dag som den amerikanske visepresidenten Mike Pence la ut en video på Twitter der han kaller Maduro «en diktator uten legitim rett til makt».

Onsdag er det dessuten ventet at opposisjonen vil organisere en massedemonstrasjon mot Maduros regime, i kjølvannet av at flere soldater har gjort opprør.

Pence-hilsen

I videoen til Pence hilser han til dem som skal demonstrere onsdag.

– Når de gode menneskene i Venezuela gjør sine stemmer hørt i morgen sier vi, på vegne av det amerikanske folk: estamos con ustedes. Vi er med dere, sier visepresidenten.

Maduro tyder den solidariske hilsenen som en oppfordring til kupp og sier i en tale kringkastet på TV og radio at det den amerikanske regjeringen egentlig gjorde gjennom Pence, var «å gi ordre fra fasciststaten om å utføre et kupp». Maduro sier videre at noe lignende ikke har skjedd i USA og Venezuelas 200 år lange felles historie.

Øklt spenning

Han har derfor beordret at utenriksminister Jorge Arreaza skal foreta en full gjennomgang av det bilaterale forholdet statene mellom. USA har allerede underlagt Venezuela en rekke sanksjoner.

Amerikanske politikere har uttrykt bekymring for retorikken fra den venezuelanske regjeringen den siste tiden. Spenningen i landet har økt etter at 27 soldater i en video oppfordret landets innbyggere til å styrte presidenten.

De varslede demonstrasjonene onsdag ventes å bli de største siden uroen i landet i perioden april til juli 2017 der 125 personer ble drept.

