Airbus-sjefen med brexit-advarsel

utenriks

Det var Airbus-sjef Tom Enders som kom med utspillet torsdag. Han antydet at 14.000 arbeidsplasser står i fare på de britiske fabrikkene der flyvinger designes og produseres.

Airbus har produksjon i Filton sørvest i England og i Broughton nord i Wales.

– Hvis det blir en brexit uten avtale, blir vi i Airbus nødt til å ta beslutninger som potensielt kan være veldig skadelige for Storbritannia, sier Enders i en video som er lagt ut på selskapets nettside.

Også den amerikanske bilprodusenten Ford advarer.

– En brexit uten avtale vil ramme Fords virksomhet i Storbritannia og rundt om i Europa hard, noe som kan resultere i motbør som kan koste opptil 800 millioner dollar i 2019, heter det i en uttalelse fra selskapet.

Ford peker på «friksjon» ved grensene, sviktende økonomiske utsikter kombinert med svekkelse av pundet og innføring av WTO-tollsatser.

Bilprodusenten Jaguar Land Rover sier på sin side at produksjonen stanses i en uke etter at Storbritannia forlater EU 29. mars uansett utfall. Potensielle brexit-problemer oppgis som årsaken.

Airbus-sjefen lufter sin frustrasjon.

– Det er en skam at det mer enn to år etter folkeavstemningen i 2016 ikke er mulig for næringslivet å planlegge skikkelig for framtida, sier Enders.

– Vi aner ikke hva som egentlig foregår.

(©NTB)