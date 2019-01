EU oppfordrer til frie og troverdige valg i Venezuela

utenriks

I en uttalelse fra EUs utenrikssjef Federica Mogherini på vegne av EU heter det følgende onsdag kveld:

– Den 23. januar har det venezuelanske folk massivt etterspurt demokrati og muligheten til fritt å bestemme sin egen skjebne. Disse stemmene kan ikke ignoreres. EU oppfordrer sterkt til at en politisk prosess umiddelbart igangsettes med mål om frie og troverdige valg i samsvar med grunnloven.

Menneskerettsgrupper melder om 13 drepte på to dager som følge av uroen i Venezuela. Onsdag kom det til harde sammenstøt mellom politi og demonstranter øst i Caracas etter protester der folket krevde at opposisjonsleder Juan Guaidó blir landets president. Guaidó, som er leder for landets nasjonalforsamling, hadde samme dag utropt seg selv til fungerende venezuelansk president i en overgangsperiode inntil det kan avholdes demokratiske valg.

Frihet og borgerrettigheter

I meldingen framgår det at EU stiller seg bak den folkevalgte nasjonalforsamlingen der Guaidó er leder. EU understreker at dette er den demokratisk valgte institusjonen, som må gjenopprettes, respekteres og få tilbake sin makt.

– Borgerrettighetene, friheten og sikkerheten til alle medlemmene av nasjonalforsamlingen, inkludert dens president, Juan Guaidó, må følges og respekteres fullt ut, heter det videre.

Opposisjonen har flertall i landets nasjonalforsamling, men denne ble i realiteten plassert på sidelinjen da president Nicolás Maduro i 2017 etablerte en såkalt grunnlovsforsamling med makt til å endre lover.

Bekymret for vold

Onsdag trakk folk for første gang siden juli 2017 i store mengder til gatene i Venezuela i demonstrasjoner mot Maduros styre. Ifølge øyenvitner ble det brukt tåregass og skutt med gummibelagte stålkuler.

– Vold og overdreven maktbruk fra sikkerhetsstyrkenes side er helt uakseptabelt og vil definitivt ikke løse krisen. Det venezuelanske folket har rett til å demonstrere fredelig, fritt velge sine ledere og bestemme sin fremtid. Den europeiske union og dens medlemsstater står klare til å støtte gjenopprettelsen av demokrati og lov og rett i Venezuela gjennom en troverdig, fredelig politisk prosess, i tråd med den venezuelanske grunnloven, skriver EUs utenrikssjef.

