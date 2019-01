Makedonia-avstemning utsatt i Hellas

utenriks

Etter mange og lange forhandlingsrunder ble Hellas og Makedonia i fjor sommer enige om at sistnevnte skal endre navn til Republikken Nord-Makedonia.

Bakgrunnen for striden er at Makedonia også er navnet på den nordgreske provinsen der Aleksander den store ble født.

Nasjonalforsamlingen i Makedonia har gått med på navneendringen, men i Hellas er det fortsatt stor motstand mot avtalen statsminister Alexis Tsipras inngikk med sin makedonske kollega Zoran Zaev i juni.

Utsatt

Onsdag ble avtalen debattert i den greske nasjonalforsamlingen, og hele 205 av de 300 representantene satte seg på talerlista.

Da avstemningen etter planen skulle holdes torsdag ettermiddag, hadde bare halvparten av disse ifølge presidenten i nasjonalforsamlingen vært på talerstolen. Nikos Voutsis så derfor ingen annen utvei enn å utsette avstemningen til fredag.

For at navneavtalen skal bli vedtatt, må over halvparten av de folkevalgte stemme for, noe det ventes at de kommer til å gjøre.

Stor motstand

Samtidig med at de folkevalgte diskuterte navnestriden, er det varslet store demonstrasjoner både i Aten og andre greske byer torsdag kveld.

– Hvordan kan et annet land ha Makedonias navn. Hva er vi da, spør 39 år gamle Eleni, som eier en suvenirbutikk i Vergina nord i Hellas.

– Det er som om de tar fra oss sjelen vår, historien og kulturen, sier hun.

